Milan - il prezzo di Tiago Santos

Calciomercato Milan , l’ex Napoli Lozano ha consiglia to il suo compagno di Nazionale Santiago Gimenez , vai a giocare in Serie A! Il consiglio arriva dal connazionale, l’ex Napoli Hirving Lozano . L’attaccante messicano del Feyenoord, Santiago Gimenez , è uno dei nomi che sono stati accostati al Milan ... dailymilan

Novellino: "Sorpreso da Thiago Motta" - Novellino: "Sorpreso da Thiago Motta" - TUTTOmercatoWEB.com foto di Antonello Sammarco/Image Sport L'ex giocatore e allenatore granata Walter Novellino è stato interpellato da TMW per fare il punto della situazione sui vari cambi di ... informazione

Sabatini: 'Il Milan ha insegnato alla Juventus come si salutano i propri tesserati' - Sabatini: 'Il milan ha insegnato alla Juventus come si salutano i propri tesserati' - Insomma il milan ha insegnato alla Juventus come si salutano i propri ... Un altro poi aggiunge: "Una società ha preso Thiago Motta, e ha già preso di Gregorio ed è in trattativa avanzata per ... it.blastingnews

Bologna, si lavora per il dopo Motta, Italiano è in pole - Bologna, si lavora per il dopo Motta, Italiano è in pole - Visualizzazioni: 42 Il Bologna, dopo l’addio di Thiago Motta, starebbe lavorando per affidare la panchina a un nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Bologna, chi per il dopo Thiago Motta Il ... calciostyle