Milan - Giroud addio da sogno | e il futuro? Sul mercato serve…

Olivier Giroud ha salutato il Milan e tutti i suoi tifosi… ma non è da escludere un ritorno in futuro. L’incredibile opzione Certi amori fanno giri lunghissimi ma prima o poi ritornano. O almeno questo è quello che sperano i tifosi del Milan, che vorrebbero tanto rivedere in rossonero Olivier Giroud. dailymilan

Florenzi a Pioli: "Grazie all'uomo prima che all'allenatore" - Florenzi a Pioli: "Grazie all'uomo prima che all'allenatore" - Il difensore rossonero con un post sul proprio profilo Instagram ha voluto dedicare un post a Stefano Pioli per salutarlo ... gianlucadimarzio

Milan, 3-3 con la Salernitana nella serata degli addii - milan, 3-3 con la Salernitana nella serata degli addii - Una serata dolce amara, una serata di addii. milan-Salernitana finisce 3-3 - un risultato di per sè clamoroso - ma che non sposta gli equilibri. Una partita che non aveva nulla da dire per la classifi ... ansa

Serie A, il Milan saluta Pioli e Giroud: emozioni a San Siro - Serie A, il milan saluta Pioli e giroud: emozioni a San Siro - (LaPresse) La serie A ieri ha messo in scena l'ultimo match stagionale per Juventus e milan. I bianconeri hanno battuto per 2-0 il Monza, 3-3 ... stream24.ilsole24ore