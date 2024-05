Milan - Fonseca è ad un passo | mancano solo i dettagli

Il Milan si prepara a trovare un nuovo allenatore per la panchina per il dopo Pioli: Fonseca è il preferito, cosa manca per l’ufficialità? Una lunga e logorante attesa. Il Milan, infatti, ha salutato Stefano Pioli ma non ha ancora trovato il nuovo allenatore. dailymilan

Milan, UFFICIALE: a sorpresa ecco l’erede di Giroud | Prenderà la maglia numero 9 - milan, UFFICIALE: a sorpresa ecco l’erede di Giroud | Prenderà la maglia numero 9 - I rossoneri dovranno trovare un nuovo bomber che possa prendere il posto del francese che per tre anni ha fatto sognare i tifosi ... dotsport

Milan-Fonseca, salta tutto Polemiche in arrivo - milan-fonseca, salta tutto Polemiche in arrivo - Paulo fonseca ed il milan vanno verso la firma, ma al popolo rossonero non va giù il profilo dell’allenatore. spaziomilan

Fonseca Milan, già iniziato il conto alla rovescia: ecco quando arriverà l’annuncio - fonseca milan, già iniziato il conto alla rovescia: ecco quando arriverà l’annuncio - È già iniziato il conto alla rovescia che porterà Paulo fonseca al milan. Non ci sono più dubbi in merito: è il tecnico portoghese il prescelto per sostituire Pioli, che ieri ha salutato in grande ... milannews24