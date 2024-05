Milan - allenatore | ecco Fonseca? Piovono critiche Mirante a tutto tondo

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Il Giornale' oggi in edicola. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni. pianetamilan

Dall’emozione per l’addio fino alle critiche: le parole dell’allenatore del Milan Pioli al termine della partita contro la Salernitana Serata di addii per il Milan, da quello a questa stagione fino a quello a Stefano Pioli. dailymilan

L'allenatore sta per chiudere col Lilla, rossoneri decisi a ripartire con lui. Anche se la scelta agita i tifosi rossoneri - gazzetta

È fatta: al Milan per tre anni, ufficialità a giugno - È fatta: al milan per tre anni, ufficialità a giugno - Nuove conferme su un arrivo a milanello: pronto il contratto, a breve ci sarà anche l'annuncio formale del suo ingaggio. milanlive

Inter, Moratti GODE ancora: «Seconda stella nel derby contro il Milan è stata IMPAGABILE. Su Inzaghi…» - SULLO SCUDETTO – «Cucirsi sul petto la seconda stella in campo contro il milan, per un tifoso interista ... In certi momenti, sbagliando, lo avrei esonerato. È una critica che faccio a me stesso, non ... calcionews24