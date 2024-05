Milan a porte girevoli | via Pioli - ecco Fonseca I tifosi fischiano la dirigenza

(Di domenica 26 maggio 2024)o, 26 maggio 2024 – L'ultimo “is on fire”, il tributo all'allenatore del diciannovesimo scudetto, gli addii tra lacrime e sorrisi di Giroud e Kjaer. Ma anche i fischi alla, soprattutto a Furlani, lo sciopero del tifo a metà da parte della Curva: “Non esiste stagione positiva senza vittorie”, il messaggio. E ancora: “Noi non ci accontenteremo mai”.-Salernitana, finita con un 3-3 che rispecchia fedelmente l'annata rossonera, sia a livello offensivo che difensivo, è stata soprattutto l'ultima di. “Ho dato tutto e ricevuto tantissimo. I cicli finiscono. Ma quando ho iniziato ad allenare non avrei potuto nemmeno sognare di vivere le emozioni che ho provato qui”. Sirene inglesi? E ancora: “Abbiamo fatto qualcosa di speciale che rimarrà. Non ho parlato con nessuna squadra, ora sono disponibile. La Premier mi stimola, non so se ci sarà una possibilità, ma sto imparando l'inglese”.

Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la sconfitta subita dai rossoneri in trasferta contro il Torino Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Milan. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «No, è così. calcionews24

Stefano Pioli, tecnico del Milan, parla del suo futuro ai microfoni di Sky: `Io non ce l`ho con nessuno. Abbiamo avuto una situazione non semplice. calciomercato

Serie A alle battute finali. Pioli saluta il Milan con un pareggio. La Juve sorride per il 2-0 al Monza - Serie A alle battute finali. Pioli saluta il milan con un pareggio. La Juve sorride per il 2-0 al Monza - L’ultima giornata di Serie A è anche quella di saluti importanti per milan e Juventus. Il ciclo di Stefano Pioli ... emozionato e grato per la fiducia dei dirigenti e dei giocatori che mi hanno ... ecovicentino

Milan: Fonseca non convince i tifosi, la dirigenza punta tutto sul mercato - milan: Fonseca non convince i tifosi, la dirigenza punta tutto sul mercato - Pubblicamente i dirigenti non fanno nomi, ma in casa milan è chiara la direzione da prendere per il post-Pioli. Si ripartirà da Paulo Fonseca, il prescelto di Geoffrey Moncada, che sabato si è preso i ... sportmediaset.mediaset

60 milioni al Milan: pronto l’assalto - 60 milioni al milan: pronto l’assalto - Un club estero è pronto a farsi avanti per uno dei titolarissimi della squadra rossonera: ci sarà la cessione nel mercato estivo milanlive