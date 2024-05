Migliorare la nutrizione riduce la violenza | la psicologa Kimberley Wilson racconta il suo lavoro nel carcere femminile più grande d’Europa

Giudice non convalida arresto, scarcerato marito influencer Siu - Giudice non convalida arresto, scarcerato marito influencer Siu - (Adnkronos) - Non è stato convalidato l’arresto per Jonathan Maldonado, il marito dell’influencer biellese Siu, Soukaina El Basri, ricoverata in ospedale a Novara con una ferita al petto. Il giudice h ... reggiotv

Picchia i genitori e tenta di incendiare un'auto con una bottiglia molotov. Arrestato 23enne di Pratola Serra - Picchia i genitori e tenta di incendiare un'auto con una bottiglia molotov. Arrestato 23enne di Pratola Serra - Deve rispondere di di maltrattamenti in famiglia, fabbricazione di ordigno esplosivo ed incendiario nonché resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale ... irpiniareport

Frigento, tentò di uccidere la vicina con un'accetta. Condannata a otto anni di reclusione - Frigento, tentò di uccidere la vicina con un'accetta. Condannata a otto anni di reclusione - I Carabinieri della Stazione di Frigento hanno arrestato una 58enne del luogo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino. La donna, già da tempo dete ... irpiniareport