Mida oggi esclude un ritorno di fiamma con Gaia - ma una sua frase accende la speranza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.12 Attendiamo Bjerg all’arrivo, ma il danese sarà al massimo in seconda posizione. 15.10 SBAM! Filippo Ganna al comando con 1’26” su Foss. MOSTRUOSO! Sarà difficilissimo batterlo, diciamo pure che è improbabile per i suoi avversari odierni. oasport

Cosa hanno in comune Gaia De Martino e Mida, Chiara Rabbi e Davide Donadei e la coppia dell’ultimo Grande Fratello composta da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi? Che sulla carta sono tutti “ex fidanzati” nati in programmi televisivi e in queste ultime ore, in un modo o nell’altro, si sono stuzzicati. biccy

Mida e l'affetto per la mamma - mida e l'affetto per la mamma - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... libero

Il percorso di Mida ad "Amici" - Il percorso di mida ad "Amici" - Vediamo alcune immagini che ritraggono il percorso di mida ad "Amici". libero

Vendite ep dei cantanti usciti da Amici 23: ecco chi supera tutti - Vendite ep dei cantanti usciti da Amici 23: ecco chi supera tutti - Vendite ep dei cantanti usciti da Amici 23: ecco chi supera tutti nella classifica fimi uscita dopo una settimana ... ilvicolodellenews