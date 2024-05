Messina - oltre duecento professori e lavoratori dell’Università contro il ponte sullo Stretto | Opera insostenibil - serve dibattito pubblico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) “Il silenzio non è più un’opzione”. Con questo slogan, in un documento pubblicato online dal titolo “Ile“, più ditra docenti edisi sono schieratila costruzione del: “Riteniamo necessario prendere una posizione nettaun’e sul piano economico, ambientale, sociale, culturale, giuridico e tecnico”, scrivono i firmatari. Nel testo si citano “i rilievi presentati in sede di procedura di valutazione di impatto ambientale (Via)” e “le osservazioni delle maggiori associazioni ambientaliste del paese, unitamente a quelle dei comitati cittadini No, che hanno evidenziato numerose lacune nell’attuale progetto definitivo. Ci poniamo in continuità con le numerose iniziative promosse dal coordinamento delle associazioni No, dal mondo della scuola e dalle altre espressioni della società civile”, dichiarano gli aderenti, finora 215 traassociati, ordinari e ricercatori, lettori di lingue straniere e personale tecnico-amministrativo, in rappresentanza di numerose facoltà tra cui Chimica, Ingegneria, Lettere, Scienze Politiche e Medicina.