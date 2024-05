Merlier vince al traguardo di Roma su uno straordinario Milan - costretto ad una strepitosa rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 15.03 Gruppo che prosegue in fila indiana in discesa, con l’andatura che comunque rimane elevata. 15.01 Vediamo ora se appena terminata la discesa partiranno altri attaccanti, o se le squadre dei velocisti controlleranno la situazione fino all’arrivo. oasport

Giro d’Italia 2024: Pogacar, il “cannibale gentile” vince la corsa rosa numero 107. L’ultima tappa a Merlier, in volata - Giro d’Italia 2024: Pogacar, il “cannibale gentile” vince la corsa rosa numero 107. L’ultima tappa a merlier, in volata - ROMA – L’ultima tappa, con arrivo davanti al Colosseo, la vince Tim merlier. Il corridore della Soudal Quick ... Sul podio, assieme alla maglia rosa, indossata dopo la seconda tappa con traguardo al ... firenzepost

