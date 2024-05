Mercedes Mone | Io contro Saraya? Sono qui per affrontare chiunque

(Di domenica 26 maggio 2024) In attesa del suo match valevole per il TBS Championship a Double or Nothing,ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti riguardo il suo futuro in AEW. Il possibile stra la CEO e, ovviamente, ha fatto drizzare le orecchie a tutti i fan del wrestling. Come sappiamo, nel 2017, durante un house show, l’allora Sasha Banks fu protagonista di uno sfortunato incidente sul ring che costrinse Paige () al ritiro per diversi anni. Con entrambe le wrestler nuovamente attive sotto la stessa compagnia, ovviamente,partite le speculazioni: le due si affronteranno mai in un match? Parlando al New York Post,ha dichiarato di essere pronta per sfidare, anche:“qui per, tutte le donne del roster.

