Mercato Napoli - Pedullà | Di Lorenzo spinge per l’addio - la scelta tra Juve e Inter

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 26 maggio 2024), si susseguono i rumors sul futuro di Di. Il capitano azzurro trantus: l’indiscrezione diTra poche ore ilscenderà in campo al Maradona per disputare l’ultima gara del campionato di Serie A 2023\24. Gli azzurri ospiteranno il Lecce, in una gara che sostanzialmente vale poco per entrambe. Ildeve vincere per sperare nella qualificazione alla Champions League, cosa che in realtà poco sposta nell’economia di una stagione davvero poco entusiasmante. Sarà più che altro l’occasione per salutare alcuni componenti della rosa che, con ogni probabilità disputeranno un ultima gara con la maglia azzurra del