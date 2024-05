Mercato Di Gregorio premiato Lo Stadium applaude

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Era oltre le linee del perimetro di gioco, ma al primo assaggio di Michele Disul prato dellosono già applausi. Il portiere del Monza, infortunato e quindi fuori dall’elenco dei disponibili, è sceso sul verde per ritirare dalle mani di Adriano Galliani il premio come miglior portiere del campionato, assegnato dalla Lega Serie A. Gli applausi scroscianti sono di uno stadio che potrebbe diventare la sua nuova casa: a buon punto la trattativa che lo porterà alla Juventus per circa 20 milioni. M.C. .