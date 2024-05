Mentana | Il duello Meloni-Schlein? Non escludo di farlo Quella della destra in Rai non è diversa dalle occupazioni precedenti

(Di domenica 26 maggio 2024) “Il confronto in tv tra? Nondi, non è ancora finito il tempo”. Enricorilancia la possibilità del faccia a faccia bloccato sulla Rai. Lo fa intervenendo al FestivalTv di Dogliani, in provincia di Cuneo. “Ho un invito aperto per tutti e sei i leader, decideranno cosa fare. Nonche il confronto si faccia. Le regolepar condicio mi consentono questo”, ha detto il direttore del Tg La7. “Sono convinto comunque che non siano i duelli finali che spostano l’elettorato”, ha poi aggiunto il giornalista. “Scurati? Siamo liberissimi” –ha poi commentato la situazione attualeRai: “Finchè sarà in mano ai partiti, quelli che vincono cercheranno di esercitare la loro egemonia”. L’ex giornalista Mediaset, però, non considera la condotta di Giorgiadaipremier. “L’occupazionenon èdellepassate.

