Mentana | Il confronto tv tra Meloni e Schlein non escludo di farlo Il mio futuro? O lavoro o vado ai giardinetti

Salta il confronto tv del 23 maggio da Bruno Vespa fra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein, in viste delle elezioni europee dove sono entrambe candidate. Lo annuncia la Rai, spiegando che "nessun confronto è possibile in assenza della maggioranza richiesta da Agcom" ma "soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l`invito di Rai a un confronto a due tra leader sulla base della forza rappresentativa".

"Il confronto in tv tra Schlein e Meloni? Non escludo di farlo, non è ancore finito il tempo". Lo ha detto Enrico Mentana, direttore del Tg La7, al Festival della Tv di Dogliani (Cuneo). "Ho un invito aperto per tutti e sei i leader, decideranno cosa fare.

