Meloni -alle europee parla il popolo non salotti radical chic

(Di domenica 26 maggio 2024) "L'8 e 9 giugno non sono ire ma ile quello delda sempre è l'unico giudizio che ci interessa. Aiutateci a cambiare l'Italia e l'Europa. L'8 e 9 giugno date forza a Fratelli d'Italia". E' quanto dice la premier Giorgiain un spot elettorale trasmesso da La7 in vista delle. La premier apre lo spot ironizzando: "Spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria - dice - del collasso dell'economia, dell'isolamento dell'Italia a livello internazionale. Perché mentre molti discutevano di questi fantasmi noi lavoravamo senza sosta, per migliorare le condizioni dell'Italia".

