Meloni | Stoltenberg? Consiglio maggiore prudenza In Ue non sono disposta ad alleanza con la sinistra

(Di domenica 26 maggio 2024) «Non so perchédica una cosa del genere. Bisogna essere molto prudenti.d'accordo sul fatto che la Nato deve mantenere la sua fermezza, non deve dare segni di.

Ignazio Marino, ex sindaco di Roma e candidato alle europee per Avs. La sua campagna elettorale passa da Roma dove ha incontrato i “marziani”: dopo un po’ di anni questo movimento a suo supporto è ancora vivo, crede che sia un segnale tanto per la sua candidatura quanto per manifestare il malcontento che in città esiste dopo diversi anni?“I marziani sono le donne e gli uomini che l’11 ottobre del 2015 manifestavano davanti al Campidoglio per sostenermi e chiedermi di continuare la battaglia per cambiare la città di Roma. lanotiziagiornale

Leo Turrini Ragionare solo sul 2026 è un esercizio futile, nonché vagamente autolesionista. Dopo di che, seconda cosa. La Ferrari aggiornata deve, minimo, mettersi davanti a McLaren. Non sono qui a proclamare che Red Bull delenda est (anche perché per certe cose si stanno picconando da soli, ehm ehm). quotidiano

Giorgia Meloni. "Un'alleanza con l'estrema destra in Ue Non dò patenti di presentabilità" - Giorgia Meloni. "Un'alleanza con l'estrema destra in Ue Non dò patenti di presentabilità" - "L'importante è non andare con la sinistra, per il resto si vedrà". E sulla possibilità che l'Ucraina usi armi Nato per ... huffingtonpost

Si chiude il Festival del Giallo a Napoli, boom di pubblico - Si chiude il Festival del Giallo a Napoli, boom di pubblico - Un boom di pubblico, con oltre 1200 spettatori al giorno venerdì e sabato, per il Festival del Giallo di Napoli che si è concluso oggi alla Floridiana in una terza edizione che ha certificato ormai il ... ansa

A metà settimana il vertice con Inzaghi. Da Dumfries e Carboni i soldi per i colpi - A metà settimana il vertice con Inzaghi. Da Dumfries e Carboni i soldi per i colpi - L’ Inter sta per nascere. Anzi no, l’Inter è già nata. Perché Taremi e Zielinski sono stati già presi e non li tocca nessuno: la squadra che ha dominato il campionato e che oggi va a prendersi a Veron ... gazzetta