Meloni - solo Toti sa cosa è meglio per i suoi cittadini

(Di domenica 26 maggio 2024) "è nelle condizioni di dare una risposta compiuta perchèlui conosce la verità ed è una persona che ha a cuore i, lui è nella posizione di valutaresiaper loro. Io finchè non ho tutti gli elementi non posso dare una risposta seria a questa domanda". Lo ha detto la premier Giorgiaospite di In mezz'ora su RaiTre parlando dell'inchiesta di Genova. .

In attesa di essere chiamato dai magistrati, il presidente della Regione studia le carte nella casa di Ameglia dove sta scontando i domiciliari: non ci sarà il ricorso al Riesame. genova.repubblica

"Non ho commesso alcun reato". È quanto manda a dire Giovanni Toti tramite il proprio legale, Stefano Savi. Dagli arresti domiciliari nell’abitazione di Ameglia, in provincia di La Spezia, il governatore della Liguria fa sapere che "studia le carte e lavora" in preparazione dell’atteso interrogatorio davanti al pm "per dimostrare la correttezza del mio operato" e respingere le accuse di corruzione semplice continuata e aggravata, falso e agevolazione della mafia. quotidiano

