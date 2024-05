(Di domenica 26 maggio 2024) È "irresponsabile" e "controproducente" far credere che l'Europa sia "di una". Intervenendo a a 'In mezz'ora' su Rai3, Giorgia, ha risposto così a quei colleghi europei, il francese Emmanuel Macron in testa, che da tempo paventano la possibilità di un possibile.

"La posizione del governo è molto chiara, il centrodestra è una maggioranza molto coesa, come si dimostra nell'unico modo in cui si può dimostrare la coesione di una maggioranza, e cioè nella velocità di attuazione e nella chiarezza di attuazione della linea di un governo". iltempo

Meloni smorza i venti di guerra: "Non siamo sull'orlo di un conflitto" - meloni smorza i venti di guerra: "Non siamo sull'orlo di un conflitto" - Per il presidente del Consiglio è "controproducente" far pensare che un coinvolgimento diretto dell'Europa in Ucraina sia imminente: "Bisogna essere prudenti" ... today

Le tre signore delle destre europee provano a dare le carte per il dopo elezioni - Le tre signore delle destre europee provano a dare le carte per il dopo elezioni - Tre donne stanno muovendo la carte in Europa in queste ore . Sono tutte a destra (e centro) e si chiamano Ursula von der Leyen, Giorgia meloni ... notizie.tiscali

I timori di Meloni, il doppio referendum su ‘Giorgia’ tra arroganza, prudenza e rischio di non stravincere - I timori di meloni, il doppio referendum su ‘Giorgia’ tra arroganza, prudenza e rischio di non stravincere - Dunque, meloni non cerca più lo sprint. Non vede più il plebiscito. A maggior ragione, la prudenza è d’obbligo sul referendum costituzionale. La premier, negli ultimi giorni, ha parzialmente smorzato ... ilriformista