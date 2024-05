Meloni - se il referendum non passa chissen - non lascio++

(Di domenica 26 maggio 2024) "Non mi fa paura l'idea dele non lo considererò mai unsu di me ma sul futuro del Paese". Così Giorgiaa "In mezz'ora" parlando delsul premierato. Invitata a commentare la sua recente dichiarazione sull'esito della riforma, "o la va o la spacca",ha risposto: " Mi chiedono se nonilè un problema...e importa. Sono pronta a dimettermi qualora venisse bocciato il? No. Io arrivo alla fine dei 5 anni e chiederò agli italiani di essere giudicata. Se la riforma nongli italiani non l'avranno condivisa.

Si avvicina il faccia a faccia tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. In vista delle elezioni europee del 8 e 9 giugno, i rispettivi staff politici sarebbero al lavoro per organizzare il confronto in tv. ilmattino

Si avvicina il faccia a faccia tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. In vista delle elezioni europee del 8 e 9 giugno, i rispettivi staff politici sarebbero al lavoro per organizzare il confronto in tv. ilmattino

Meloni: 'Se il referenum non passa chissene, non lascio' - meloni: 'Se il referenum non passa chissene, non lascio' - "Non mi fa paura l'idea del referendum e non lo considererò mai un referendum su di me ma sul futuro del Paese". Lo ha detto Giorgia meloni a "In mezz'ora" su Rai3 parlando del referendum sul ... ansa

Meloni: «Stoltenberg Consiglio maggiore prudenza. In Ue non sono disposta ad alleanza con la sinistra» - meloni: «Stoltenberg Consiglio maggiore prudenza. In Ue non sono disposta ad alleanza con la sinistra» - Lo ha detto la premier Giorgia meloni ospite di "In mezz'ora" su Rai 3 commentando ... tutto il resto si vede». «Premierato Idea referendum non mi fa paura» Sul premierato e sulle riforme «penso che ... ilgazzettino

Premierato, Meloni “Se perdo il referendum non mi dimetto” - Premierato, meloni “Se perdo il referendum non mi dimetto” - ROMA (ITALPRESS) - "Non mi fa paura l'idea del referendum sul premierato, non lo considero un referendum su di me. Non è sul presidente dell'Italia, ma su ... italpress