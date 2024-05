Meloni - in Ue non sono disposta a maggioranza con la sinistra

(Di domenica 26 maggio 2024) "Nonabituata a dare le patenti di presentabilità. Il mio obiettivo è costruire unaalternativa. L'obiettivo è unadi centrodestra e mandare laall'opposizione in Ue. Penso che le maggioranze arcobaleno producano solo compromessi al ribasso e non possiamo permetterci un'Europa debole". Lo ha detto la premier Giorgiaospite di "In mezz'ora" su Rai 3 parlando della possibilealla guida della prossima Commissione Ue. "Chi dovesse far parte della- ha aggiunto - lo decidono i cittadini. Io nona farecon la, tutto il resto si vede". .

