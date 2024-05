Meloni | Il referendum sul premierato? Se non passa chi se ne importa Non è su di me

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 maggio 2024 – “Unsul? Non mi fa paura e non lo considererò mai come unsu di me”. Giorgiaa tutto campo nell’intervista di Monica Maggioni a ‘In Mezz’ora’ su Rai 3. Sollecitata dalla padrona di casa, la presidente del Consiglio hato in rassegna tutti i temi di questa campagna elettorale. Non solo l’Europa, ma anche la guerra di Israele, le armi all’Ucraina, l’arresto di Giovanni Toti. E, appunto, le riforme istituzionali. Il fermo immagine mostra la presidente del Consiglio, Giorgia, ospite della trasmissione RAI "In mezz'ora", Roma, 26 maggio 2024. FERMO IMMAGINE RAITRE/'IN MEZZ'ORA' +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++ A proposito del, “mi hanno chiesto se 'non pensa che possa essere pericoloso', che 'può portarle dei problemi se poi la riforma non'? Ma chi se ne! – ha detto–.

