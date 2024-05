Meloni | Governerò cinque anni - il referendum non è su di me

(Di domenica 26 maggio 2024) AGI - "Non mi fa paura l'idea dele non lo considero unsu di me. Lo considero unsul futuro dell'Italia". La presidente del Consiglio, Giorgia, a 'In mezz'ora', chiarisce che non si dimetterà in caso di bocciatura della riforma costituzionale che introduce il premierato: "Se la riforma non passa vorrà dire che gli italiani" non l'approvano. "Io arrivo alla fine dei mieie chiederò agli italiani di essere giudicata. Sul resto ... Sono speranze dalla sinistra", ha proseguito durante un'intervista che ha coperto buona parte dei dossier più caldi, dall'Ucraina al Medio Oriente, dal caso Toti alle elezioni europee.

