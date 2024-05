Meloni critica la sinistra e lancia Telemeloni sui social | Noi non occupiamo le tv come la sinistra

Giorgia Meloni organizza una nuova puntata della rubrica sui social gli “Appunti di Giorgia” e la ribattezza TeleMeloni. Una mossa ironica, rivendicata col sorriso in un video in cui la premier elenca i provvedimenti adottati di recente e replica alle polemiche: “L’unica TeleMeloni che esiste è questa, l’altra è una fake news della sinistra che abbiamo già smontato dati alla mano”. secoloditalia

La premier torna con gli "Appunti": "Una fake news l'occupazione della Rai, non siamo il Pd". E sul redditometro: "Rimaniamo contrari, due ipotesi per superarlo". ilgiornale

Annalisa Cuzzocrea intervista Mentana: dal mancato dialogo tv Schlein-Meloni alla libertà di stampa - Annalisa Cuzzocrea intervista Mentana: dal mancato dialogo tv Schlein-meloni alla libertà di stampa - Sul confronto televisivo mancato tra Schlein e meloni, «un eccesso di par condicio», ma nessun ... «Se in tv invito l’esponente di estrema destra e quello di estrema sinistra, non sto rappresentando l ... lastampa

Europee, duello Meloni-Schlein. Mentana non lo esclude: “Non è ancora finito il tempo” - Europee, duello meloni-Schlein. Mentana non lo esclude: “Non è ancora finito il tempo” - “meloni in Spagna, tra i nostalgici della dittatura franchista e tra i sostenitori di Trump, ha attaccato la sinistra. Ha detto che la sinistra cancella l’identita’. Ecco allora le rispondo io: in un ... notizie

Enrico Mentana sotterra la sinistra su Rai-Scurati: "Se queste sono censure..." - Enrico Mentana sotterra la sinistra su Rai-Scurati: "Se queste sono censure..." - Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana al Festival della Tv a Dogliani torna sul caso mancato duello televisivo in vista delle europee 2024. iltempo