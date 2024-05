Meloni con i nostalgici di Franco | ossessione-fascismo - Schlein non sa più cosa inventarsi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Si entra nelle ultime due settimane di campagna elettorale. Ed Elly, contro Giorgia, le spara sempre più grosse. Dopo le schermaglie della vigilia su "Tele", innescate dal video del premier, i suoi consueti "Appunti", ecco che la segretaria dem torna all'attacco nel corso di un comizio a Siena. E indovinaterispolvera? L'per il... "Giorgiain Spagna, tra idella dittatura franchista e tra i sostenitori di Trump, ha attaccato la sinistra dicendo che cancella l'identità; ecco allora le rispondo io: in un anno e mezzo di Governo sta cancellando le libertà delle persone", la spara subito grossissima. E ancora: "Se hai un salario da fame per lavorare non sei libero in questo nostro Paese, se devo essere onesta dico che noi andiamo orgogliosi della nostra identità, che è antifascista come la nostra Costituzione", ha affermato