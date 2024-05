(Di domenica 26 maggio 2024)è un film che ha diviso e allora ha ancora più senso raccogliere le nostre, per darvi un'idea più ampia e completa sul nuovo ambizioso lavoro di Francis Ford Coppola presentato a Cannes. A Festival di Cannes ormai finito, a bocce ferme, torniamo a ragionare su uno degli eventi dell'edizione 77kermesse francese:di Francis Ford Coppola. Uno dei film più attesi, un progetto inseguito per lungo tempo dal regista de Il Padrino e Dracula, voluto e realizzato con sacrifico e a proprie spese. Riuscito, anche? Su questo i critici presenti a Cannes si sono divisi, tra chi l'ha trovato un disastro e chi invece un capolavoro. Ha quindi ancor più senso proporvi una panoramica delledei nostri redattori, per fornirvi un'idea più ampia e precisa di quello che il ….

Megalopolis, le opinioni della redazione - megalopolis, le opinioni della redazione - megalopolis è un film che ha diviso e allora ha ancora più senso raccogliere le nostre opinioni della redazione, per darvi un'idea più ampia e completa sul nuovo ambizioso lavoro di Francis Ford Coppo ... movieplayer

Megalopolis : Francis Ford Coppola risponde ai critici che hanno stroncato il suo film - megalopolis : Francis Ford Coppola risponde ai critici che hanno stroncato il suo film - Tutto viene utilizzato per controllarci meglio». La difesa ha parlato, eccome!. Poi resta megalopolis, il film di uno dei più grandi geni del cinema. Andate a vederlo di corsa nelle sale per farvi una ... vanityfair

Megalopolis, Francis Ford Coppola non ha letto critiche negative: "Forse mi mostrano solo quelle positive" - megalopolis, Francis Ford Coppola non ha letto critiche negative: "Forse mi mostrano solo quelle positive" - Come previsto, megalopolis si è rivelato uno dei film più divisivi del Festival di Cannes. A quattro giorni dalla proiezione del film di Francis Ford Coppola in Francia, le opinioni si sprecano tra ... movieplayer