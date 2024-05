McEnroe | Se Nadal dovesse vincere - anche Mohammad Ali uscirebbe dalla tomba!

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2024) John, soprannominato The Genius, è stato intervistato dal Corriere dello Sport in occasione dell’inizio del Roland Garros. Già a leggere le sue risposte si capisce subito che si tratta di un grande esperto e che i suoi giudizi e le sue opinioni sono ancora taglienti come lo era il suo rovescio. «Sarà il Roland Garros più incerto degli ultimi vent’anni. Tre o quattro grandi favoriti ce ne sono, ma qui saranno in tanti ad avere una chance, soprattutto chi riuscirà ad arrivarci integro».: «Dubito che Jannik sia al 100%» Torna Rafa: «Ha il primo turno più duro mai giocato in tutta l’era Open. Dipenderà da lui. Rafa ama giocare, ma a un certo punto il tuo corpo ti dice che è arrivato il momento. Per me può fare quel che vuole, una sconfitta non macchierebbe quanto fatto sin qui. Chance di vittoria? Sesarebbe la cosa più sconvolgente a cui abbia mia assistito.