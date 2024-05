Mbappé - cambia il futuro | le parole spiazzano tutti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 26 maggio 2024) Kylianha parlato del suo, spiazzando gli appassionati in ottica mercato, soprattutto lato Real Madrid. La stagione sportiva sta volgendo al termine sui campi d’Europa. Ai club resta veramente poco da giocare, con la finale di Champions League che è pronta a prendersi il palcoscenico per il gran finale dell’annata del calcio europeo. Dopodiché i club lasceranno spazio alle nazionali, impegnate ad Euro 2024, ed al calciomercato. In particolare la situazione diè sempre calda., l’annuncio sulNon è un segreto che Kyliansia già con un piede a Madrid: la maglietta Blanca è già pronta per lui al Bernabeu. Eppure manca ancora un po’ di tempo per l’ufficialità, nonostante il francese abbia già salutato il PSG. Salutato alzando un trofeo, ossia la Coppa di Francia, che gli ha dato l’occasione per parlare del suo, tra Real ed Euro 2024 (LaPresse) – RompipalloneInfattiha chiarito la posizione che riguarda il suo prossimo club, come raccolto da Foot Mercato: Dire addio in questo modo era il minimo che potessi fare.