Mattia Bellucci senza peli sulla lingua | Sinner non è un alieno - ma ha un grandissimo vantaggio…

(Di domenica 26 maggio 2024) Per la seconda volta in carriera,è riuscito a conquistare l’accesso al tabellone principale di uno Slam. Dopo aver centrato questo obiettivo negli Australian Open dell’anno passato, il classe 2001 lombardo è approdato al main draw del Roland Garros 2024. Un percorso non semplice nelle qualificazioni, in cui il mancino nostrano ha fatto vedere le sue qualità. Intervenendo ai microfoni di SuperTennis,ha rilasciato dichiarazioni che possono far discutere sul conto di Jannikconosce molto bene Jannik, avendolo affrontato nei campionati U11 e U13 e battuto anche nettamente. Sappiamo poi come l’andamento della loro carriera sia stato, ora come ora, molto diverso. Il tennista nostrano ha citato il match del 2014: “Ricordo ancora bene quella partita, lui è ossessionato dal fatto che non voleva perdere ma anche io ero ossessionato dal match. A quel tempo Jannik era un chiodo, per niente strutturato: più alto di me, ma magrolino.

