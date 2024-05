Matteo Renzi | Ecco a cosa è destinata la destra di Meloni e Le Pen Serve un’Europa più Forte

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 26 maggio 2024), discute le recenti mosse politiche di Marine Le Pen, il progetto degli Stati Uniti d’Europa e le sfide future dell’UE., ex Presidente del Consiglio e attuale candidato alle elezioni europee con la lista “Stati Uniti d’Europa”, esprime le sue opinioni sui recenti sviluppi politici in Europa e presenta le sue proposte per un’Unione Europea più coesa e influente.analizza le mosse della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen. Infine sottolinea l’importanza di riforme istituzionali e di una politica estera unificata. L’ex premieroggi candidato alle Elezioni Europee Notizie.com fonte foto ig: @, in ottica elezioni europee con la lista Stati Uniti d’Europa formata da Italia Viva, Più Europa e altre liste, critica duramente i leader italiani che si candidano pur sapendo che non andranno a Strasburgo, definendolo “una vera e propria truffa verso gli elettori”.