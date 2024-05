Matilde Agnesi - morta a 18 anni sulla sua motocicletta dono di compleanno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Comezzano Cizzago (Brescia), 26 maggio 2024 – Era un regalo, desideratissimo, dila moto Benelli 125 sul quale viaggiava, la ragazza di 18, compiuti a fine aprile,ieri sera a Comezzano-Cizzago, in provincia di Brescia. L’ incidente avvenuto sabato sera poco dopo le 21 lungo la provinciale 20 all'incrocio con la via Barussa che taglia verso Castrezzato a Comezzano Cizzago.. La giovane viveva con la famiglia a Trenzano e il padre è molto conosciuto perché proprietario di un ristorante in provincia di Brescia.