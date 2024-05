Massiccio attacco russo sull’Ucraina con missili ipersonici e droni - Zelensky | Abbiamo bisogno di difesa aerea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Un tragico bilancio per l’Ucraina dopo l’della notte scorsa. Secondo quanto riportato dall’Aeronautica militare di Kiev su Telegram, le forze diucraine hanno abbattuto 12da crociera X-101/X-555 e tutti i 31kamikaze Shahed-131/136 lanciati contro il paese. Tuttavia, 14, tra cui due‘Kinzhal’, hanno colpito diversi obiettivi, inclusi i civili. L’allarme aereo è suonato in almeno 10 regioni ucraine, inclusa la capitale Kiev, a causa della minaccia di attacchi russi. L’Aeronautica militare ucraina ha segnalato intorno alle 2:30 (1:30 in Italia) il possibile lancio dida parte di bombardieri russi Tu-22M3 decollati dall’aeroporto Olenya di Murmansk, nel nord-ovest della Russia. Intanto si aggrava il bilancio del raidche ha colpito un ipermercato a Kharkiv, nel nord-est del Paese: il governatore della regione, Oleh Syniehubov, ha annunciato che le vittime sono salite a 12, con oltre 40 feriti e diversi dispersi.