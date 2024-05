Massa - scienza e tecnica riducono l’uomo alla mercé di ciò che è finito

(Di domenica 26 maggio 2024) Pubblicate per la prima volta le «Lettere teologiche a un amico» di Romano Guardini: capolavori di filosofia in forma epistolare. .

Un’indagine guidata dall’Istituto Mario Negri conferma l’evidenza: la risposta anticorpale degli individui dipende dal loro assetto genetico. Quindi i preparati Pfizer e Astrazeneca non dovevano essere obbligatori, come invece imposto da Speranza. Zhang Yongzhen è stato cacciato dal suo ... laverita.info

Massa, donna precipita dalla finestra e muore. Accertamenti in corso - massa, donna precipita dalla finestra e muore. Accertamenti in corso - massa CARRARA. Tragedia nel pomeriggio a massa (massa Carrara), in via Meucci. Una donna di 40 anni è precipitata dalla finestra di un'abitazione in un condominio, morendo subito. Sul posto sono ... ilsecoloxix

Trento, Salvini agli attivisti che lo contestano: "Non avete capito niente della vita" - Trento, Salvini agli attivisti che lo contestano: "Non avete capito niente della vita" - La campaigner di Greenpeace Simona Abbate: «Usa il nucleare come arma di distrazione di massa per rinviare la transizione energetica» ... lastampa

Attenzione e potere. Cultura media e mercato nell'èra della distrazione di massa - Attenzione e potere. Cultura media e mercato nell'èra della distrazione di massa - Le influenze kafkiane e felliniane nel XX secolo che hanno trasformato il modo in cui percepiamo il mondo attraverso atmosfere oniriche e surrealiste: angosce, comunicazioni irraggiungibili e ... ilfoglio