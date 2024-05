Martin ammette | Pecco ne aveva di più - mia gomma messa in difficoltà da Acosta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Barcellona, 26 maggio 2024 - Il sigillo diBagnaia su una pista dove nonmai vinto. La maledizione è stata tolta, soprattutto dopo la caduta di ieri nell’ultimo giro della gara sprint quando era in testa. Il campione del mondo è stato abilissimo a tenersi fuori dalla lotta, è partito in testa, poi ha gestito le gomme e lasciato chesi scannassero tra di loro, alla fine ha sfruttato la caduta del pilota Gas Gas e gomme più fresche dello spagnolo di Prima Pramac. Sorpasso e fuga finale per il successo al gran premio di Calogna a Barcellona.ha così accorciato a 39 punti il distacco da, ma dietro insegue anche Marquez che è terzo con 41 punti di ritardo. Jorge ha dovutore la superiorità di Bagnaia a causa di quel duello conche gli ha fatto sfruttare le gomme più del dovuto.