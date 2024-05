Marotta | Oaktree idee chiare - l’Inter apre nuovo ciclo dopo Zhang!

(Di domenica 26 maggio 2024)vista realizzata su DAZN prima di Verona-Inter, è intervenuto nuovamente per chiarire la situazione legata al passaggio di proprietà daad. TUTTO UFFICIALE – Beppeentra nello specifico riguardo il passaggio di proprietà: «Ormai è una notizia ufficiale quella del passaggio di proprietà dalla famigliaal fondo di. Devo intanto ringraziare la famigliaa livello finanziario e per aver contribuito sette trofei in questoche si è concluso. Ne abbiamo aperto un altro, ho avuto modo di confrontarmi con questofondo e sono molto tranquillo».sul cambio di proprietà: sicurezza e tranquillità CONTINUITÀ –prosegue riguardo il fondo americano: «Voglio dispensare tranquillità a tutti perché lesono molto, non è un fondo che viene “toccata a fuga”, ma vuole programmare e dare continuità.

