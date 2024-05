Marine Le Pen - clamoroso appello a Meloni E su Ursula | Mandato tossic - mai più

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) A due settimane dal voto delle elezioni Europee e dopo la rottura con Afd, ecco cheLe Pen si rivolge direttamente a Giorgia. La leader del Rassemblement National, interpellata dal Corriere della Sera, afferma: "Penso che io esiamo d'accordo sulle questioni essenziali, tra le quali c'è il riprendere controllo dei nostri rispettivi Paesi. Poi sono i popoli che decidono, questo dobbiamo sempre ricordarlo". Così Le Pen in merito alle prossime alleanze nell'Unione europea. "Ma adesso - riprende la francese - è il momento di unirsi, sarebbe davvero utile. Se ci riusciamo possiamo diventare il secondo gruppo del Parlamento europeo. Penso che un'occasione così non dobbiamo lasciarcela sfuggire". Identità e democrazia, come detto, ha tagliato i punti con i tedeschi AfD. "Non era una mossa strumentale. Semplicemente non era più possibile andare avanti con la AfD, e a un certo punto, quando non è più possibile, bisogna dire stop", spiega ancora Le Pen.