Maria De Filippi ha telefonato a Veronica Peparini dopo la nascita delle gemelle | cosa si sono dette

Veronica Peparini per anni ha ricoperto il ruolo di professoressa nella scuola di Amici di Maria e proprio lì è nato l’amore con il suo Andreas Muller, dal quale ha avuto due belle gemelle. La coreografa negli ultimi mesi è stata in più occasioni da Silvia Toffanin a Verissimo, prima per raccontare la felicità di essere incinta, poi per dei problemi avuti in gravidanza e infine dopo la nascita delle bambine per parlare della gioia di essere diventata nuovamente mamma.

