Margherita Scoccia tira dritto | Cambiare sarebbe un errore Sul ’Curi’ non temo pressioni

(Di domenica 26 maggio 2024), come sta andando la sua campagna elettorale? "E’ un percorso emozionante che mi arricchisce giorno dopo giorno, più totalizzante rispetto al ruolo di assessore all’urbanistica. Mi piace incontrare e conoscere tanta gente, tante realtà diverse". Qual è la cosa più frequente che le chiedono i cittadini durante gli incontri? "Di mantenere il contatto diretto con la politica come è stato fatto in questi anni. Fino al 2014 questo rapporto con l’amministrazione semplicemente non c’era, non esisteva. Spesso chiedo alla gente: prima lo avevate il cellulare del sindaco? E vi rispondeva se lo chiamavate? Questo continuo confronto ha fatto la differenza. Poi ci chiedono di risolvere i problemi, cosa abbiamo fatto e cosa faremo ancora…". Immagino le chiedano anche di strade, marciapiedi, erbacce... "Ogni quartiere, ogni paese ha le sue peculiarità, le sue esigenze. Perugia è fatta di tante realtà e sono tutte importanti.

