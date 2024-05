Mancano meccanici - un progetto per formarli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Sono tanti i giovani "inoccupati": che fare? I soci del Classic Car Club hanno un’idea in testa e stanno cercando un capannone dove poter sviluppare uninnovativo, per ridurre l’inquinamento e formare i giovani avviandoli verso una professione. Ce lo spiega il gommista Gianni Ricci, una vita da meccanico e che, guardandosi intorno, non vede futuro per il proprio settore lavorativo. "Non ci sono giovani interessati a questo mestiere – spiega – e, come tanti, chiuso io, nessuno prenderà il mio posto. Troppe spese, la tecnologia che avanza con auto sempre più sofisticate, difficili e talvolta impossibili da riparare per i costi elevati". Come per ogni oggetto che si guasta, a volte si spende meno a comprarlo nuovo che a ripararlo. E viene a mancare, oltre che la formazione pratica, l’educazione nei giovani a riparare, riciclare, imparare a ridurre l’inquinamento. "Abbiamo pensato di formare circa una quarantina di ragazze e ragazzi da inserire poi nel mondo del lavoro – aggiunge Ricci –.