Maltempo - allerta meteo gialla per temporali domani 27 maggio | le regioni a rischio

Varie regioni del nord e praticamente l’intera fascia adriatica in allerta maltempo oggi. Una parte dell’Emilia-Romagna in arancione, per il resto è allerta gialla, compresa la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). noinotizie

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per sette ore. Si prevedono “precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati. noinotizie

