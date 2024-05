(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - L'arte e la ricerca insieme in un'unica potente dimostrazione di solidarietà. I Rotary Club di Pisa, Pisa Galilei e Pacinotti si sono uniti nell'organizzazione did', uno spettacolo benefico a favore die della Fondazione Un Passo per Te. La giornata del 24 maggio è stata caratterizzata da un Palatodisco di San Giuliano Terme gremito, che ha preso avvio con un convegno scientifico al quale hanno partecipato ricercatori e clinici provenienti da tutta Italia. E dalla Toscana numerosi i volontari presenti insieme alle Istituzioni sociosanitarie del territorio. Allo spettacolo hanno assistito400 persone. Questa è stata la prima edizione di una manifestazione dedicata non solo ad aumentare la consapevolezza sulla Sla, ma anche a fornire un sostegno concreto. Sono statiche saranno donati adArea Vasta Toscana Nord-Ovest, per finanziare il progetto di telemonitoraggio del territorio.

Malattie rare, da 'Slanci d’amore' per Aisla raccolti oltre 10mila euro - Malattie rare, da 'slanci d’amore' per Aisla raccolti oltre 10mila euro - L'arte e la ricerca insieme in un'unica potente dimostrazione di solidarietà. I Rotary Club di pisa, pisa Galilei e Pacinotti si sono uniti nell'organizzazione di slanci d'amore, uno spettacolo benefi ... adnkronos

Il primo anno in C con Corrado i giovani e le speranze disattese - Il primo anno in C con Corrado i giovani e le speranze disattese - Il pisa conclude una deludente stagione in Serie B, ricordando l'importanza di una solida strategia sportiva e di un rapporto positivo con la tifoseria per ottenere successi. lanazione

IL VIDEO. Scuola Sant'Anna, al via i lavori del nuovo Polo Scientifico - IL VIDEO. Scuola Sant'Anna, al via i lavori del nuovo Polo Scientifico - pisa, 20 mag. (askanews) - Iniziano i lavori di costruzione del nuovo Polo Scientifico-Tecnologico della Scuola Superiore Sant'Anna a San Giuliano Terme, a breve distanza dalla storica sede centrale d ... ildolomiti