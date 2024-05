(Di domenica 26 maggio 2024) L’è una malattia virale grave con alta mortalità, trasmessa tramite contatto con fluidi infetti. Trattamenti supportivi e vaccini sono essenziali per la sopravvivenza. Ecco 5per! L’è una malattia grave e spesso fatale causata dal virus omonimo, appartenente alla famiglia dei Filoviridae. Questo virus è stato identificato per la prima volta nel 1976, vicino al fiumenella Repubblica Democratica del Congo, da cui ha preso il nome. La trasmissione avviene principalmente attraverso il contatto diretto con sangue, secrezioni, organi o altri fluidi corporei di persone o animali infetti.

