Mahmood e Omar Pedrini - ai due cantanti il Premio Rosa Camuna 2024

(Di domenica 26 maggio 2024) Milano, 26 maggio– Musica protagonista del '', la più alta onorificenza istituita dalla Regione Lombardia che verrà consegnata mercoledì 29 maggio in occasione della 'Festa della Lombardia'. Tra i premiati dell'edizione, due: il 56enne bresciano, già storico leader dei Timoria (su iniziativa del Consiglio regionale) e il 31enne milanese Alessandro, uno dei nomi più importanti della scena musicale contemporanea e già vincitore del Festival di Sanremo (su indicazione del presidente della Regione Lombardia).

Giro d’Italia 2024 sempre nel segno di Tadej Pogacar che oggi vince per distacco la 20esima tappa, la Alpago-Bassano del Grappa di 184 km, e centra la sesta vittoria nella corsa. La maglia rosa stacca tutti a 35 km dal traguardo per poi involarsi da solo verso l’arrivo: lo sloveno arriva con oltre 2? di vantaggio al traguardo. ilfaroonline

Ventunesima ed ultima tappa per il Giro d’Italia 2024: si chiude la Corsa Rosa con la passerella conclusiva in quel di Roma dove ovviamente sfilerà Tadej Pogacar e poi ci sarà la volata per assegnare l’ultimo successo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con altimetria, percorso, programma e favoriti. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2024 15.10 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2024. oasport

Nave Vespucci diventa un Expo itinerante del made in Italy - Nave Vespucci diventa un Expo itinerante del made in Italy - «Un mini Expo itinerante, come nessuno finora ha mai fatto». Luca Andreoli, ad di Difesa Servizi (società al 100% del ministero della Difesa, con la ... ilsole24ore

Elia Viviani: «Pogacar il più forte al mondo. Ora testa alle Olimpiadi dove voglio l'oro. Milan In pista ci farà sognare» - Elia Viviani: «Pogacar il più forte al mondo. Ora testa alle Olimpiadi dove voglio l'oro. Milan In pista ci farà sognare» - Il capitano della nazionale su pista:«Buone sensazioni dai miei compagni della Ineos. Ganna in forma strepitosa» ... corrieredelveneto.corriere