(Di domenica 26 maggio 2024) "Vedo molto più ciò che ci unisce, e la nostra capacità di affrontare le sfide di oggi, piuttosto che gli elementi che ci dividono. La relazione franco-tedesca è centrale in Europa, è il cuore ed è necessaria affinché l'Europa progredisca". Lo ha detto il presidente francese Emmanuela Berlino, rispondendo alla domanda di una moderatrice in un colloquio svoltosi all'aperto con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. .

Parigi sconvolge gli alleati invitando, a quanto siamo in grado di rivelare, la Russia all'80° anniversario del D-Day. La decisione della Francia di invitare funzionari russi alla commemorazione dell'80° anniversario dello sbarco in Normandia, ha preoccupato la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e ... ilgiornaleditalia

Sostegno alla proposta di Macron Le truppe NATO in Ucraina «Così si corrono dei rischi» - Sostegno alla proposta di macron Le truppe NATO in Ucraina «Così si corrono dei rischi» - Fino a febbraio, Emmanuel macron si è scontrato con la disapprovazione degli alleati quando ha proposto il dispiegamento di truppe di terra della NATO in Ucraina. Ma il vento sta lentamente cambiando, ... bluewin.ch

Meloni-Le Pen, relazione a distanza. FdI non la vuole nel gruppo, al massimo come alleata - Meloni-Le Pen, relazione a distanza. FdI non la vuole nel gruppo, al massimo come alleata - La premier a In Mezz'ora disegna per l'Ue una coalizione di destra quanto più ampia è possibile: "Non do patenti di presentabilità, non sono disposta a ... huffingtonpost

Macron, tra Francia e Germania più unità che divisioni - macron, tra francia e Germania più unità che divisioni - "Vedo molto più ciò che ci unisce, e la nostra capacità di affrontare le sfide di oggi, piuttosto che gli elementi che ci dividono. La relazione franco-tedesca è centrale in Europa, è il cuore ed è ne ... ansa