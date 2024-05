L' uomo che pagava due volte le tasse

(Di domenica 26 maggio 2024) Chissà cosa avrebbe pensato oggi, accendendo la tv, Mike Bongiorno. Lui, il gigante del piccolo schermo, che salutava portando una ventata della sua "Allegria" nelle case degli italiani, ma dentro il cuore conservava il ricordo dei bombardamenti, la paura della guerra, l'orrore della deportazione e l'ingiustizia della prigionia patita per le sue idee antifasciste. Lui che, come ha ricordato la moglie Daniela,lein due paesi: Italia e America, perché non voleva rinunciare al passaporto che gli aveva salvato la vita. Al pioniere della tv, che ha portato l'italiano anche nelle case dove la lingua ufficiale era il dialetto, Milano ha scelto di dedicare una mostra a Palazzo Reale (dopo avergli già intitolato una strada e posto una targa davanti alla sua abitazione).

