L’ultima minaccia di Medvedev | Se gli Usa attaccano obiettivi russi scoppia la Terza Guerra Mondiale

(Di domenica 26 maggio 2024) «Colpire i nostrida parte degli americani significa iniziare una. Un ministro degli Esteri, anche di un Paese come la Polonia, dovrebbe capirlo». Lo scrive sui social Dmitrij, vicepresidente del Consiglio di sicurezza dellaa. Le parole dell’ex presidente ed ex primo ministro di Mosca arrivano all’indomani dell’intervista in cui Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, ha invitato gli alleati a togliere il divieto per Kiev di usare le forniture militari dell’Alleanza Atlantica per colpiremilitari sul territorio russo.