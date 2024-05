L’Ucraina può colpire obiettivi militari in Russia | la Nato varcherà la linea rossa?

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 26 maggio 2024) Kiev, 26 maggio 2024 – “deve essere libera diincon le armi fornite dai partner occidentali“. Parola di Jens Stoltenberg, segretario generale della. Dichiarazioni forti, inecquivocabili, che rappresentano una svolta. Per l’Alleanza Atlantica e, certo. Ma per Washington l’argomento (per ora) è ancora tabù. Il presidente Joe Biden, all’inizio dell’invasione, tracciò una delle tante linee rosse: le armi americane fornite all’esercito ucraino non dovrannosul territorio russo. Ma le linee rosse che in questa guerra non si contano nemmeno più, ed ora c’è il rischio che anche questa possa essere abbondantemente superata. Secondo quanto riportato dal New York Times, infatti, il segretario di Stato americano Antony Blinken è in forte pressing sulla Casa Bianca affinchè conceda l’autorizzazione ad utilizzare le armi statunitensi perin(leggi qui).