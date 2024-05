Luciano Benetton lascia al figlio l' azienda e un rosso di 100 milioni da sanare

Luciano Benetton, fondatore dell'omonimo gruppo: "Mi sono fidato e ho sbagliato. Sono stato tradito nel vero senso della parola. Qualche mese fa ho capito che c'era qualche cosa che non andava. Che la fotografia del gruppo che ci ripetevano nei consigli di amministrazione i vertici manageriali non era reale". fanpage

Quanto guadagna Luciano Benetton - Quanto guadagna luciano benetton - Terremoto benetton. Il fondatore ha annunciato di lasciare il suo ruolo di presidente mentre la società ha che fare con un buco di bilancio, ma quanto ha guadagnato in questi anni luciano benetton money

United Colors of Scazzi in Benetton. Fatti, numeri e scenari - United Colors of Scazzi in benetton. Fatti, numeri e scenari - Scazzo continuo in benetton fra perdite, dichiarazioni a briglia sciolta, inesattezze, accuse al capo azienda e la famiglia tramite la holding Edizione che corre in soccorso dell’azienda con un ... startmag

Caso Benetton, lo scatto di Oliviero Toscani: “Luciano un galantuomo, troppo generoso e non tutti se lo meritano” - Caso benetton, lo scatto di Oliviero Toscani: “luciano un galantuomo, troppo generoso e non tutti se lo meritano” - «Un galantuomo». Così il fotografo Oliviero Toscani, 82 anni, ritrae l’amico di una vita luciano benetton con cui per due volte ha ridisegnato l’immagine dell’azienda di abbigliamento trevigiana.Cosa ... informazione