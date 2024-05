Lucarelli non molla i Ferragnez | Manca solo il bunga bunga - epoca finita

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 26 maggio 2024) Nella puntata di ieri, sabato 25 Maggio, di “Accordi e Disaccordi” sul Nove condotto da Marco Travaglio e Luca Sommi, si è tornato a parlare deicon l'intervento di Selvaggia. Il dibattito si è aperto sull'accordo che, stando a quanto dichiarato negli scorsi giorni, Fedez avrebbe firmato con Cristiano Iovino: si tratta di un patto economico stipulato tra le due parti- in merito alla cifra tante sono state le ipotesi- per evitare che il personal trainer denunci Fedez per percosse lesione. “Suppongo che Fedez voglia un'archiviazione per reato di rissa, così ne esce pulito, secondo lui - dice- Pulito ma non nella reputazione” puntualizza subito.