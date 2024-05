Luca Beatrice | Mike Bongiorno - la rivalsa postuma di un maestro di stile e cervello

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Allo Iulm mi è capitato spesso di tenere lezione nell'aula “”, e il giusto riconoscimento dell'università milanese evidenzia una figura - di cui ricorre il centenario della nascita - che non solo ha fatto la storia della televisione, ma che ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo e alla modernizzazione del nostro Paese. Le date, peraltro, non mentono mai. “Lascia o raddoppia?” debutta nel novembre 1955 e prosegue fino al luglio 1959, ispirato a un format francese a sua volta derivato da un quiz americano. Nella seconda metà degli anni '50 pochi italiani, e quasi esclusivamente nelle grandi città, possedevano la televisione in casa, e per seguire il primo programma autenticamente popolare la gente affollava i bar e le associazioni ricreative. Meno di dieci anni separano l'Italia dalla fine della II Guerra Mondiale, è una nazione giovane non ancora del tutto inurbata e nelle zone più povere addirittura analfabeta.