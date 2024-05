L’Oscar Italiano 2024 nel segno di Puccini tra Lucca e la Versilia

Sarà Lucca a ospitare la cerimonia della consegna dell’Oscar italiano del cicloturismo, avendo vinto il premio lo scorso anno. Si prevede un evento speciale, come spiega l’assessore al turismo Remo Santini. "La manifestazione sarà articolata in tre giorni, dal 30 maggio al 1° giugno e vedrà mettere in campo eventi interessanti; è prevista la presenza di 50 giornalisti nazionali e internazionali, oltre agli operatori del settore; si terrà un forum dedicato al tema – prosegue l’assessore – e visite guidate nel centro storico di Lucca, così come cene di gala mentre la manifestazione vedrà organizzare gli eventi distribuiti tra la nostra città e Viareggio".

